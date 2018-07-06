التمريرات القصيرة تصنع الفارق

عمرو عبيد (القاهرة)
برغم السمعة الطيبة التي حصل عليها المنتخب الكرواتي مع انطلاق المونديال، تبقى كل الأمور متاحة في المواجهة التي تجمعه بـ «الدب» الروسي الذي استطاع أن يصعد بخطوات متدرجة إلى ربع النهائي، في مفاجأة لم يتوقعها أشد الروس تفاؤلاً، بل إن منظم المونديال يملك خط هجومي هو الثاني في ترتيب منتخبات تلك المرحلة، ويسبق كرواتيا بفارق هدف، لكن «الناري» يملك خطاً دفاعياً عنيداً، لم يستقبل سوى هدفين فقط، مقابل 5 أهداف في شباك أصحاب الديار.
وقبل المونديال لم يقدم المنتخب الروسي، ما يفيد بامتلاكه قدرات جيدة، تمكنه من تجاوز مراحل البطولة المتقدمة، إلا أنه خلال الأدوار السابقة كشف عن نقاط قوة جيدة، أهمها هو التنوع في استغلال الجبهات الهجومية، وتحقيق أقصى استفادة منها، حيث سجل 4 أهداف من الجبهة اليمنى، مقابل 3 أهداف عبر العمق، وهدفين من الجهة اليسرى، كما أحرز هدفين بواسطة ألعاب الهواء ضمن 3 هجمات إيجابية، ساهمت فيها الكرات العرضية، وكذلك أحرز 8 أهداف من داخل منطقة الجزاء مقابل هدف من خارجها، والأكثر إيجابية هو نجاحه في هز الشباك عبر اللعب المتحرك في 5 أهداف، مقابل أربعة من كل أنواع الركلات الثابتة، ركنية أو حرة مباشرة وغير مباشرة، وكذلك ركلات الجزاء، وكلها أمور تكتيكية تكشف العمل الشاق الرائع الذي قام به تشيرتشوف، ودفع البعض للمطالبة بصنع تمثال له على سبيل التكريم!
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