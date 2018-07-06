محمد عبدالله: فخور بتمثيل «الوطن» في روسيا

سامي عبدالعظيم (دبي)​

أكد الحكم الدولي «المونديالي» محمد عبدالله إنه فخور بتمثيل «الوطن» في مونديال روسيا مع مساعديه محمد أحمد الحمادي وحسن المهري، وذلك ترجمة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين والاهتمام اللافت من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، موضحاً أن هذه التجربة تمثل دافعاً قوياً لمزيد من التميز التحكيمي للصافرة الإماراتية في الاستحقاقات المختلفة في الفترة المقبلة على المستويين القاري والدولي في ظل توافر العناصر القادرة على التمثيل المشرف للرياضة الإماراتية في المحافل الخارجية.​

وأوضح محمد عبدالله أن المعسكر التحضيري الذي سبق مشاركته مع الحمادي والمهري قبل انطلاق المونديال كان إضافة مهمة قبل دخول أجواء التحكيم في المباريات لإظهار المردود التحكيمي المطلوب في مباراة فرنسا وبيرو، الأمر الذي كان من العوامل المهمة التي مهدت الطريق أمام تخطي هذا الاختبار، لأنه كان يعني تثبيت أقدامهم في المونديال وعكس الصورة المشرفة وتأكيد الكفاءة الكبيرة للصافرة الإماراتية بالوصول إلى المونديال.​

وأكمل: وصولنا إلى التحكيم في المونديال يجسد استراتيجية اتحاد الكرة ولجنة الحكام في الاهتمام بالعناصر التحكيمية وتعزيز التطور، الذي يقودنا إلى تأكيد حضورنا القوي على المستوىين القاري والدولي، والثقة الكبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ولجنة الحكام، كما أكدت الصافرة الإماراتية التميز من خلال الوجود المشرف في مونديال روسيا، مؤكداً أن القادم يحمل الكثير من التفاؤل لمستقبل التحكيم الإماراتي.​

ووصف عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، المردود التحكيمي المشرف للطاقم المونديالي، بأنه مصدر فخر للرياضة الإماراتية، إثر التقدير الكبير الذي قوبلوا به على المستويين الدولي والقاري، وقال: «وجودهم في روسيا لإدارة مباريات المونديال يمثل دافعاً مهماً لمزيد من التطور التحكيمي في الفترة المقبلة، وأكبر دليل على الكفاءة الكبيرة للأطقم التحكيمية الإماراتية».​