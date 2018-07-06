الدوسري: تطور عناصر كرة الإمارات ليس غريباً

دبي (الاتحاد)​

اعتبر خليفة الدوسري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني، المشاركة المتميزة للطاقم التحكيمي الإماراتي في مونديال روسيا أنها ليست غريبة، لأنها تعبر عن حالة التطور في المجال التحكيمي بظهور المزيد من العناصر الجيدة في مسيرة التحكيم الإماراتي الحافلة بالنجاح مع الأسماء اللامعة التي تستحق التقدير، وذلك بالكفاءة العالية التي منحتهم شرف الظهور بالمونديال في ظل المنافسة القوية بين الأطقم التحكيمية على مستوى العالم للوصول إلى هذا الشرف الرفيع، الذي يعد محطة مضيئة في تاريخ أي حكم، خصوصاً أنه لا يمثلون أنفسهم في المونديال، ويحملون راية الدولة التي دعمتهم، ووفرت لهم الأجواء الإيجابية التي قادتهم إلى نيل ثقة لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».​

وقدم الدوسري في اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، التهنئة إلى لجنة الحكام في اتحاد الكرة على اختيار الثلاثي التحكيمي محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد الحمادي وحسن المهري للمشاركة في المونديال، ومن ثم تتويجها بالمردود الجيد الذي تابعه العالم أجمع في إحدى المباريات القوية والمثيرة، وقال إن هذا الإنجاز قلادة شرف للتحكيم الإماراتي الذي وصل إلى مرحلة مهمة من التميز تكشف حجم الاهتمام بتطويره، ووضع البرامج الخاصة بكل يمكن أن يؤسس لصناعة عناصر قادرة على حمل الراية والتمثيل المشرف للرياضة الإماراتية في المحافل العالمية.​

وأكمل: سعداء للغاية بهذا التطور التحكيمي للأشقاء في دولة الإمارات، ونفخر كثيراً بما تحقق، ونتمنى المزيد من التقدم والتطور في السنوات المقبلة للإماراتيين في كافة المجالات الرياضية، وهم أهل للثقة والتميز بفضل الاهتمام الكبير من المسؤولين بالتطور الرياضي على نحو يؤدي إلى تحقيق الغايات المطلوبة والمشاركة في المونديال محطة مهمة للغاية من شأنها تعزيز الطموحات وفق منهجية علمية تراعي كل المستجدات الموجودة في المجال التحكيمي، بما يضمن تأهيل العناصر الجيدة، خصوصاً أن الوجود المشرف في مونديال روسيا يمثل دافعاً قوياً لظهور المزيد من الكفاءات التحكيمية في السنوات المقبلة.