«» تقرأ تاريخ الكرة الروسية داخل متحف «نادي الشعب»

منير رحومة (موسكو)

ليس بعيداً عن أجواء إثارة المباريات والمنافسات في كأس العالم، تستمتع الجماهير المتوافدة على العاصمة الروسية موسكو بلحظات تاريخية، والإبحار في رحلة عبر الماضي، للتعرف إلى أمجاد أحد أعرق الأندية الروسية، الذي نسج على منوال الأندية العالمية الكبرى، وأنشأ متحفاً خاصاً، يدون ذكريات أجيال لامعة، تركت بصمة في تاريخ الكرة الروسية.

ولأن نادي سبارتاك موسكو ليس كغيره من الأندية الروسية الأخرى، بارتباط تأسيسه بأنه نادي الشعب، وتسميته سبارتاك تعني «الروح»، حيث لم يحمل أي طابع لجهات رسمية، مثل سيسكا موسكو، الذي يعتبر نادي الجيش، وكانو ودينامو موسكو ناديي وزارة الداخلية والشرطة، فإن شعبية سبارتاك موسكو كبيرة جداً، وتتجاوز الحدود الروسية بوجوده المستمر في المنافسات الأوروبية، والنجوم الكبار الذين قدمهم على مر العصور، وبالتالي أصبح المتحف مزاراً يومياً لجماهير كأس العالم للتجول في أروقته، والتعرف إلى إنجازات وإبداعات أجيال متعاقبة.

ومقابل حوالي 10 يورو، يبحر الزائر في أروقة المتحف، ويستعيد ذكريات جميلة وإبداعات فرق، ولاعبين مشهورين مروا على فريق سبارتاك موسكو، وحققوا إنجازات وبطولات منذ أيام الاتحاد السوفيتي.

وفي 2016، نجحت إدارة النادي في تجميع أكثر من 10 آلاف صورة، و700 مقطع فيديو، و600 قطعة في المعرض، تعتبر كنزاً لا يقدر بثمن لمجد سبارتاك، مقسمة عبر قاعات عرض وطوابق متعددة، تجعل الرحلة ممتعة للتعرف إلى إنجازات الأجيال السابقة واللاعبين المشهورين، أمثال ديمتري ألينيتشيف وفاليري كاربين، أصحاب البصمات التاريخية في تسعينيات القرن العشرين.