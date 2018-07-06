إكسبريس: إعادة مباراة إنجلترا وكولومبيا !

عمرو عبيد (القاهرة)

وقع أكثر من ربع مليون شخص على عريضة تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة مباراة إنجلترا وكولومبيا في دور الـ 16 السابق من المونديال، والتي شهدت تأهل الأسود على حساب الكافيتيروس بركلات الترجيح، وقام ما يقارب 207 آلاف شخص بمطالبة الفيفا بذلك بحجة قواعد اللعب النظيف التي ترى هذه الجماهير أنها انتهكت من قبل حكم تلك المباراة !

وكان الأرجنتيني الأسطوري، مارادونا، قد وجه نقداً شديداً هو الآخر لحكم المباراة، الأميركي مارك جيجر، ووصفه باللص، قبل أن يتراجع ويعتذر للفيفا عما بدر منه، وشهدت تلك المواجهة حالات عدة أثارت الجدل ضد جيجر، خاصة من جانب الصحافة الكولومبية، ونقلت صحيفة إكسبريس البريطانية عريضة كتبها أحد جماهير كولومبيا ووقعها هذا العدد الضخم من الأشخاص، قال فيها، إنه يطالب الفيفا بإعادة النظر في نتيجة تلك المباراة التي انحاز فيها الحكم لصالح الإنجليز في واقعتين مؤثرتين حسب رأي هذا المشجع.

وقال، إن ركلة الجزاء الإنجليزية التي تقدم على إثرها الأسود لم تكن صحيحة على الإطلاق، كما أن الهدف الذي سجله كارلوس باكا مهاجم الكافيتيروس هو هدف شرعي تماماً، وبالتالي يجب أن يراجع الفيفا هذا الأمر، حسب قواعد اللعب النظيف التي ينادي بها دوماً !

الجارديان: رقصات مونديالية