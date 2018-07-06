السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إنه عند الساعة السابعة و17 دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره دون أية إصابات.
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