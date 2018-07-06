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تقام في 30 ميداناً وتستمر حتى 28 يوليو

شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن تنطلق اليوم
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تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018

عبد الله عامر (أبوظبي)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح اليوم فعاليات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن للجماعة، وتستمر لغاية 28 من الشهر الجاري، وتقام المنافسات لفئتي الفطامين والحقايق في 30 ميداناً كل يوم سبت لمدة أربعة أسابيع.

ويبدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين التي خصصت لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، وفي 14 يوليو تبدأ تحديات سن الحقايق، والتي خصصت لها 10 أشواط لمسافة 3 كلم، وتعود منافسات سن الفطامين مجدداً 21 يوليو بـ 15 شوطاً ولمسافة 1.5 كلم، وتختتم المنافسات 28 يوليو بمنافسات سن الحقايق بـ 10 أشواط لمسافة 3 كلم.

وتأتي الشارة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة وسباقات الهجن على وجه الخصوص، وفي سبيل المحافظة على رياضة سباق الهجن، والسير على النهج الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وانعكاساً لثقافة وتقاليد أهل الإمارات.

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام، والسباقات التراثية على وجه الخصوص، مؤكداً حرص سموه الدائم على الاهتمام بملاك الهجن لكي تصل رياضة سباقاتها لأعلى المراتب، وذلك من خلال زيادة المنافسات واستمرارها طوال العام.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضات التراثية ولرياضة الآباء والأجداد، المتمثلة في سباقات الهجن العربية، والعمل على تعزيز مكانة هذا التراث، وغرسه في نفوس الأجيال، مشيراً معاليه إلى الإقبال الكبير الذي شهدته هذه الشارة في المواسم الماضية، ومن دعم ومتابعة. ... المزيد
     
 

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