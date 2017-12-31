سيتي يكتفي بالتعادل أمام كريستال بالاس في مباراة «الفرص الضائعة»

لندن (د ب أ)

أوقف فريق كريستال بالاس مسيرة الانتصارات المتتالية القياسية لضيفه مانشستر سيتي، وتعادل معه سلبياً أمس، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد سيتي بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية برصيد 18 انتصاراً، وكان الفريق يبحث عن المزيد من الانتصارات ولكن هذه المسيرة توقفت على يد كريستال.

وأخفق سيتي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج ملعبه، وظل متساوياً مع تشيلسي في الرقم القياسي برصيد 11 انتصاراً متتالياً خارج الأرض.

وكان بمقدور كريستال أن يخرج فائزاً ولكن حارس مانشستر سيتي إديرسون مورايس تصدى لضربة الجزاء التي نفذها لوكا ميليفوجيفيتش في الوقت بدل الضائع، وحصد سيتي نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، و15 نقطة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.