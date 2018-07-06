ارتفاع عدد الوظائف في أميركا بأكثر من التوقعات

واشنطن (د ب ا)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة أمس الجمعة زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 213 ألف وظيفة، خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 224 ألف وظيفة في مايو الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 195 ألف وظيفة فقط بعد ارتفاعه، بمقدار 223 ألف وظيفة في مايو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

ورغم نمو عدد الوظائف بأكثر من التوقعات، فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي إلى 4% مقابل 3.8% خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.8% خلال الشهر الماضي.