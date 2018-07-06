طيران الإمارات تدشن خدمتها إلى تشيلي عبر ساو باولو

دبي (الاتحاد)

أطلقت طيران الإمارات، أمس، خدمتها الجديدة بين دبي والعاصمة التشيلية سانتياغو، عبر مدينة ساو باولو البرازيلية، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً.

ولقيت طائرة الإمارات البوينج 777-200LR‏‭ ‬لدى ‬وصولها ‬إلى ‬ساو ‬باولو، ‬ومنها ‬إلى ‬سانتياغو، ‬استقبالاً ‬تقليدياً ‬برشاشات ‬المياه، ‬وكان ‬على ‬متنها ‬عدد ‬من ‬كبار ‬الشخصيات، ‬وممثلون ‬عن ‬وسائل ‬الإعلام ‬المحلية ‬والعالمية.

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يسرنا أن نشهد هذا الاهتمام الكبير بالخدمة الجديدة منذ الإعلان عنها في يناير الماضي، وقد تجلى هذا الاهتمام في الحجوزات القوية من وإلى سانتياغو».

وتعد تشيلي وجهة ذات شعبية كبيرة، تستقطب أعداداً متنامية من المسافرين من أنحاء العالم كافة، سواء بغرض الأعمال أو السياحة.

وسوف يستفيد من خدمتنا الجديدة أعداد كبيرة من المسافرين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وغرب آسيا». وأضاف: «تتيح الخدمة الجديدة للمسافرين من تشيلي فرصة تجربة منتجات وخدمات طيران الإمارات الفاخرة، وتوفر لهم خيارات سفر أكثر سلاسة إلى ساو باولو ودبي، ومنها إلى وجهات الناقلة العالمية».

من جهته، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لمطار سانتياغو الدولي: «يجسد إطلاق رحلة طيران الإمارات إلى تشيلي ثقة الناقلة ببلادنا ومطارنا والسلطات المختصة.

ويسرنا استجابة الناقلة لاقتراحنا إطلاق هذه الخدمة التي لن تغير فقط وإلى الأبد تجربة سفر التشيليين إلى الشرق الأوسط، وإنما ستعزز أيضاً علاقاتنا مع شركائنا». وتخدم طيران الإمارات خط دبي- سانتياغو بطائرة بوينج 777-200LR ‬أعيد ‬تصميمها ‬الداخلي ‬بتقسيم ‬الدرجتين: ‬38 ‬مقعداً ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال ‬بتوزيع ‬2-2-2، ‬و264 ‬مقعداً ‬مريحاً ‬في ‬السياحية. ‬وبينما ‬حافظت ‬مقاعد ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال ‬على ‬التصميم ‬والشكل ‬السابقين ‬لمقاعد ‬طيران ‬الإمارات ‬في ‬هذه ‬الدرجة، ‬إلا ‬أن ‬كلاً ‬منها ‬جاء ‬أوسع ‬بمقدار ‬بوصتين، ‬ليمنح ‬الراكب ‬مزيداً ‬من ‬الراحة ‬والرحابة.‬ كما ‬حافظت ‬المقاعد ‬على ‬الألوان ‬ذاتها ‬والغطاء ‬الجلدي ‬ومسند ‬الرأس ‬المريح، ‬وهي ‬المواصفات نفسها ‬التي ‬أعلن ‬عنها ‬لطائرات ‬البوينج ‬777 ‬في ‬نوفمبر الماضي.