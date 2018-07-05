اليونان تمنح حق اللجوء لجندي تركي

أثينا (رويترز)

قالت مصادر قضائية إن لجنة يونانية منحت حق اللجوء أمس لجندي تركي فر إلى اليونان مع سبعة آخرين بعد محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 2016. ومن المتوقع أن يثير القرار غضب أنقرة التي تتهم الفارين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل وتريد أن تتسلمهم جميعا من اليونان. وتقول إن أثينا تؤوي «مدبري الانقلاب».

وينفي الجنود ارتكاب أي خطأ ويقولون إنهم يخشون على حياتهم.

وقال أحد المحامين الذين يعملون بالقضية طالبا عدم نشر اسمه «هذا ثالث ضابط تمنحه (اللجنة) حق اللجوء».

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة اليونانية، وكانت الحكومة قد طعنت على منح اللجنة حق اللجوء للجنديين الآخرين في وقت سابق من العام حرصا على تجنب مزيد من تضرر العلاقات مع أنقرة، لكن محكمة عليا رفضت طلب الحكومة، ولم يتضح ما إذا كانت ستطعن من جديد على قرار اللجنة.

ولجنة اللجوء عبارة عن هيئة إدارية مستقلة. وتقول المحاكم اليونانية في رفضها لطلبات أنقرة بتسلم الجنود الثمانية إنها غير مقتنعة بأنهم سيلقون محاكمة عادلة في بلدهم. وعلقت تركيا الشهر الماضي اتفاقها مع اليونان بشأن إعادة قبول المهاجرين بسبب القضية.

وبشكل منفصل، رفضت محاكم تركية طلبات من اليونان للإفراج عن اثنين من حرس الحدود تم اعتقالهما بعد أن عبرا الحدود في الأول من مارس وسط ظروف جوية سيئة.