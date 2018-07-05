فرنسا ترفض اتهام طهران لها بدعم المعارضة الإيرانية

باريس (وكالات)

رفضت فرنسا أمس اتهامات إيرانية لها بمساندة جماعة معارضة منفية كانت هدفا محتملا لمؤامرة هجوم بقنبلة قرب باريس الأسبوع الماضي، وقالت إن تحقيقا سيحدد المسؤولين الحقيقيين عن المؤامرة. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء الماضي مبعوثي فرنسا وألمانيا وبلجيكا لديها احتجاجا على اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا، فيما يتعلق بخطة لتفجير الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على مشارف باريس يوم 30 يونيو.

واتهمت طهران فرنسا كذلك بتقديم الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يسعى للإطاحة بالنظام الإيراني والمصنف باعتباره جماعة إرهابية في طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن سفيرها استدعي الثلاثاء، بعد اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكنها رفضت أي تلميح إلى أنها تقدم الدعم للمجلس وهو الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق التي شنت كفاحاً مسلحاً ضد الحكومة الإيرانية بعد قيام نظام الملالي عام 1979. وقالت مصادر قضائية فرنسية أمس الأول إنها تلقت طلبا من بلجيكا لتسليم رجل من أصل إيراني اعتقل في باريس للاشتباه في صلته بمؤامرة التفجير.

وتحقق بلجيكا مع اثنين من مواطنيها من أصل إيراني اعتقلا يوم السبت، وقال محققون بلجيكيون إنه تم العثور على 500 جرام من مادة (تي.ايه.تي.بي) المتفجرة في سيارتهما مع جهاز تفجير. وتحتجز ألمانيا كذلك دبلوماسيا إيرانيا مقره في النمسا فيما يتعلق بالمؤامرة المزعومة. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي «التحقيق مستمر بشأن الهجوم الذي كان مخططا له في فيلبينت (خارج باريس مباشرة)، وسيحدد المسؤولين الحقيقيين عنه».