استشهاد طفل أصيب في مليونية العودة



تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018 غزة (الاتحاد) استشهد الطفل محمود ماجد الغرابلي (16 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات مسيرة مليونية العودة في 14 مايو الماضي على حدود غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن الغرابلي استشهد متأثرا بجراحه الذي أصيب بها بالرأس شرق غزة. وقد شيعت جماهير حاشدة، ظهر امس، جثمان الشهيد الغرابلي، وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى الشفاء غربي المدينة، تجاه منزل الشهيد شرق حي الشجاعية شرق غزة، ثم الصلاة عليه في المسجد العمري الكبير. ووارى المشيعون جثمان الشهيد الثرى، في مقبرة الشهداء وسط غضب وهتافات دعت للرد على غطرسة الاحتلال.