115 مليون درهم ميزانية العام الجاري

معتز الشامي (دبي)

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقده مساء أول من أمس بمقره في دبي، الموازنة الجديدة للعام الجاري، والتي شهدت وفراً في الميزانية، بالإضافة لزيادة في الدخل، وعلمت «الاتحاد» بأن الموازنة الجديدة وصلت إلى 115 مليون درهم، وهو ما يعني تمكن الاتحاد من تنفيذ العديد من المشروعات المطروحة قيد الدراسة.

وكان الاجتماع استغرق ما يقارب 4 ساعات ونصف الساعة، وشهد مناقشة العديد من الملفات، وتوصيات اللجان المختلفة، وفي السياق ذاته سادت حالة من الاستياء لدى أعضاء المجلس، وذلك بعد تكرار هجوم بعض مسؤولي أندية الدرجة الأولى، وهو ما أثير خلال مناقشة آخر تطورات مشروع صيانة وتجهيز الملاعب والبنى التحتية لـ8 أندية بدوري الدرجة الأولى، وهو المشروع الذي رصد له الاتحاد 10 ملايين و500 ألف درهم، بينما حصلت الأندية العائدة من الانسحاب حتى أمس، على ما يقارب 4.8 مليون درهم «كاش»، بواقع 200 ألف درهم في الشهر تحصل عليها 4 أندية طيلة 5 أشهر حتى الآن.

وجاءت حالة الاستياء من إصرار البعض، بالترصد للاتحاد والهجوم المتكرر عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد بشكل مستمر على تطبيق أفكاره التطويرية للنهوض بقطاع أندية الدرجة الأولى، من خلال توفير أدوات التدريب والملابس ورواتب مدربي المراحل السنية، من ميزانية صندوق دعم أندية الهواة لدعم جميع الأندية بميزانية ثابتة تصل إلى 4 ملايين درهم سنوياً.

وتفيد المتابعات أن مروان بن غليطة شدد خلال الاجتماع، على أن السعي لدعم أندية الأولى، لم يكن هدفه الأوحد هو استغلال مشاكل تلك الأندية كورقة انتخابية، بقدر ما كان رغبة جادة في تقديم مساعدة حقيقية تسهم في رفع معاناة تلك الأندية، بينما لا يزال بعض منها في معزل عن الدور الجاد الذي يقوم به الاتحاد، ويرفض الاعتراف بهذه الجهود.