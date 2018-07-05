  • الجمعة 22 شوال 1439هـ - 06 يوليو 2018م

النظام القطري يصرف الملايين لمحاولة استمالة واشنطن

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018

رويترز

يواصل النظام القطري صرف ملايين الدولارات في محاولة يائسة لاستمالة أعضاء في الكونجرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، بحسب تقرير مطول بثته وكالة "رويترز".

وجاء في التقرير المطول أن الدوحة نظمت لهذا الغرض العديد من الأنشطة من بينها حفل عشاء أقيم خلال الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن حضره وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وحضر الحفل بضع عشرات من بينهم أعضاء في الكونجرس ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك فيما يمر أكثر من عام على أزمة النظام القطري على خلفية مقاطعته من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي أعقاب المقاطعة، نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدات تتهم قطر بتمويل الإرهاب.

وقال جوي ألاهام المستشار السابق لقطر، الذي تلقى من الدوحة 1.45 مليون دولار نظير عمله في مناصرة قضيتها الخاسرة، "عندما حدثت المقاطعة، لم تكن قطر موجودة في الكونجرس".

وقال عدد من أعضاء جماعات الضغط إن محاولة الاستمالة تلك كلفت قطر عشرات ملايين الدولارات وتركزت على محاولة الوصول للمقربين من ترامب وعلى السعي لاستمالة أعضاء في الكونجرس وشخصيات أميركية نافذة. ... المزيد
     
 