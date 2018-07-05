النظام القطري يصرف الملايين لمحاولة استمالة واشنطن

رويترز

يواصل النظام القطري صرف ملايين الدولارات في محاولة يائسة لاستمالة أعضاء في الكونجرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، بحسب تقرير مطول بثته وكالة "رويترز".

وجاء في التقرير المطول أن الدوحة نظمت لهذا الغرض العديد من الأنشطة من بينها حفل عشاء أقيم خلال الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن حضره وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وحضر الحفل بضع عشرات من بينهم أعضاء في الكونجرس ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك فيما يمر أكثر من عام على أزمة النظام القطري على خلفية مقاطعته من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي أعقاب المقاطعة، نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدات تتهم قطر بتمويل الإرهاب.

وقال جوي ألاهام المستشار السابق لقطر، الذي تلقى من الدوحة 1.45 مليون دولار نظير عمله في مناصرة قضيتها الخاسرة، "عندما حدثت المقاطعة، لم تكن قطر موجودة في الكونجرس".