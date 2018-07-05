تسجيل 1150 نقطة في مسابقة البطل

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل مسابقة البطل التي أطلقتها اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، رحلتها في استكشاف المواهب الكروية في «أبوظبي مول» حتى يوم غد، بعد أن اختتمت جولتها الافتتاحية في بوادي مول العين الأسبوع الماضي.

وأظهر المشاركون في المسابقة منافسة قوية، حيث يطمح آلاف المشاركين إلى الفوز من خلال توظيف أفضل مهاراتهم وقدراتهم، وشهدت المسابقة حتى الآن تسجيل 1150 نقطة.. وتشكل هذه المسابقة فرصة مثالية لاستكشاف واختبار أبرز مواهب كرة القدم لدى مشجعي وعشاق هذه الرياضة في الإمارات، وذلك عبر الانضمام إلى سلسلة مركّزة من تحديات كرة القدم التي تعتمد على مواقع اللاعبين في الملعب.

وتوجه ممثلون عن اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم إلى أبوظبي للبحث عن مزيدٍ من المواهب، وذلك بعد أسبوعين من المنافسات في «البوادي مول» بمدينة العين، والتي شهدت تنافس أكثر من 1500 مشارك قدّموا أفضل مستويات الأداء. ويقدّم تحدي مسابقة البطل فرصة رائعة ومثالية يترقبها كل من يتمتع بمهارات حراس المرمى البارعين، أو القدرات المتميزة للمدافعين، أو مهارات السيطرة والتحمل للاعبي خط الوسط، أو براعة التسديد كالهدافين المشهورين، حيث باستطاعة من يمتلك هذه المواهب المشاركة في المسابقة التي يتوزع المشاركون فيها على 5 فئات عمرية مختلفة (دون 8 سنوات، ودون 12 عاماً، ودون 15 عاماً، ودون 18 عاماً، وفوق 18 عاماً).

وبوسع المهتمين الانضمام إلى هذه التجربة المتميزة لكأس العالم للأندية مقابل رسمٍ وقدره 25 درهماً فقط، وهو ما سيمنح المتنافسين فرصة رائعة لاستعراض مهاراتهم وقدراتهم الكرويّة، ونيل لقب المسابقة، فضلاً عن اختبار تجربة رائعة ومتكاملة خلال البطولة العالمية الكبرى المقرر انطلاقها في ديسمبر، ويحصل المشاركون على تذاكر لحضور أي من مباريات الأيام الثلاثة الأولى لكأس العالم للأندية. وتختتم غداً فعاليات المسابقة أبوظبي مول، لتقام في مارينا مول من 9 إلى 15 يوليو، ثم في الوحدة مول من 19 إلى 21 يوليو، ويستضيف العين مول المسابقة من 26 يوليو وحتى 4 أغسطس.