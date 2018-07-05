«الجو جيتسو» يستضيف معسكر منتخب السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد الجو جيتسو تدريبات 6 لاعبين من المنتخب السعودي للجو جيتسو منذ وصولهم إلى أبوظبي 24 يونيو الماضي، وذلك في إطار استعداداتهم لخوض منافسات بطولة آسيا الثالثة التي ستقام في كازاخستان من 11 إلى 15 يوليو الجاري، والتي ستكون تجربة مهمة لمنافسات اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها جاكرتا أغسطس المقبل.

ويخضع لاعبو المنتخب السعودي للتدريبات في صالة مبادلة أرينا مع لاعبين من أصحاب الحزام الأسود في الإمارات على فترتين يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ثم السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساءً، وسوف يتوجه المنتخب السعودي مباشرة من أبوظبي إلى كازاخستان بعد غد الأحد.

من ناحيته، أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو أن الاتحاد برئاسة عبد المنعم السيد الهاشمي يوفر كل الدعم لتطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي آسيا بشكل عام، مشيراً إلى أن اللعبة كما انطلقت في الإمارات بدأت تحظى باهتمام كبير في السعودية لتنطلق وتحقق نتائج جيدة، بدليل اتساع قاعدة الممارسين فيها، والإقبال الملحوظ من البنين والبنات عليها.

وقال: الاتحاد الآسيوي للعبة قائم على استراتيجية شاملة للنهوض باللعبة في كل مناطق آسيا، من خلال تأسيس اتحادات لرعاية اللعبة في كل الدول، حيث كان عدد الاتحادات في آسيا 13 قبل أن نتولى المسؤولية في 2014، ثم وصل إلى ما يزيد على 40 اتحاداً وطنياً حتى الآن.

وأضاف: حرصنا على إقامة البطولات في المناطق المختلفة بالقارة الصفراء من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين، وتأهيل الكوادر من الحكام والمدربين والمنظمين ليمضي العمل بشكل متواز، ويحقق النقلة النوعية المطلوبة، وبالنسبة للأشقاء في السعودية فقد تم تأسيس الاتحاد قبل 3 أعوام، ونحن نتعاون معهم بلا حدود، حيث تم تأهيل عدد من الأبطال والبطلات للمشاركة في المنافسات الإقليمية والقارية، ونتوقع أن تحقق اللعبة انطلاقة في المرحلة المقبلة.

وتابع: آسيا أصبحت من أكثر قارات العالم نمواً وتطوراً في اللعبة، التي بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصبحت من أهم الرياضات تطوراً في العالم في السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح «نشعر بالفخر والامتنان لنظرة المنظمات الدولية ذات الصلة لنا، خصوصاً بعد أن أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو في العالم، وكذلك القرار العالمي أيضاً بعد انتقال مقر الاتحاد الدولي إليها، وندرك أننا أمام تحدٍ جديد بعد أن نجحنا في استصدار قرار اعتماد اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية لأول مرة في التاريخ، وثقتنا بلا حدود أننا سنوفر فرصة كبيرة لأسرة هذه الرياضة في آسيا لاعتلاء منصات التتويج في أهم المحافل الرياضية الدولية».