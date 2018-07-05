أندية «كرة الصالات» توقع على وثيقة الولاء والانتماء

الشارقة (الاتحاد)

أشادت الأندية بزيادة المسابقات ومشاركة الشباب في كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، ومبادرة الولاء والانتماء، وتم اعتماد عودة المحترف الأجنبي للعبة وهو مقترح من ناديي الظفرة والنصر، لمناقشته في اللجنة التنفيذية ورفع الأمر إلى جهات الاختصاص بما يتماشى مع مصلحة اللعبة، وأجمعت الأندية على المشاركة في دوري الشباب.

وتم الإعلان عن استحداث مسابقة جديدة وهي بطولة كاس نائب رئيس الدولة، وقوبلت المسابقة المستحدثة بالإشادة من قبل ممثلي الأندية، بالإضافة إلى مقترح رفع البطاقات الصفراء إلى خمس أو إلغائها. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أمس الأول في نادي الشارقة للشطرنج مع ممثلي الأندية، والذي مثل جمعية عمومية وورشة عمل لكرة الصالات حرصت فيها اللجنة التنفيذية على الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الأندية، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح رئيس اللجنة.

ترأس الجلسة عبد الله الشحي المشرف الفني ومسؤول التحكيم في اللعبة، بمشاركة خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية ومشرف التطوير والعلاقات الخارجية، وسعيد العاجل مشرف المنتخبات، وعدنان الحمادي مشرف المسابقات ونائبه شهاب العوضي، وحارب الرميثي مشرف التسويق والعلاقات العامة.

ورحب محسن مصبح بحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وشكره على الاهتمام والمتابع، وأشاد بالتجاوب والحضور الكبير من قبل مشرفي ومديري ومدربي الأندية المشاركة في دوري الصالات، وقال: سنقدم كل ما عندنا، وسنستمع إلى مقترحاتكم ومتطلباتكم بكل رحابة صدر، وسنضع كل ما يصدر من ممثلي الأندية بعين الاعتبار، وأشاد مصبح بمستوى النقاش والطرح من قبل ممثلي الأندية وشكرهم، وأكد لهم أن كل كلمة ومقترح سيؤخذ بعين الاعتبار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر له غداً. من جهته، عبر عبد الله الشحي عن سعادته بالتشاور وطرح الافكار مع أصحاب الشأن والشركاء الاستراتيجيين للجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن سعادتنا أكبر بالحضور الكبير لممثلي الأندية وباهتمام الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مما يدفعنا ويحفزنا لبذل أقصى الجهود، ونتمنى مزيداً من التعاون.

وتم إسناد ملف التواصل مع الأندية إلى عدنان الحمادي وشهاب العوضي، وأطلع المكتب الفني ممثلي الأندية على آلية مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة، وتم شرحها تفصيلياً واستعرض الشحي قوانين اللعبة التي ستظل كما هي إلى حين إشعار آخر بعد التعديل في الموسم المقبل، بعد أن أكد للأندية أنه لن تكون هناك تعديلات في الموسم الجديد 2018-2019، وسيعمل بالتعديلات الجديد في موسم 2019 -2012 بعد إقرارها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث خميس الشامسي مشرف التطوير عن البرامج التطويرية في الفترة القادمة، وأعلن أن الترتيبات جارية لعقد عدد من الدورات التدريبية الخاصة بكل أطراف اللعبة والتنسيق مع لجنة المنتخبات بتنظيم مباريات ودية والدراسات الخاصة.

وأشاد عيسى هلال الحزامي بمبادرة لجنة كرة الصالات الخاصة بوثيقة الولاء والانتماء التي وقع عليها الحضور الكبير، وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير للرياضة والرياضيين، وأشاد الحزامي بمبادرة اللجنة التنفيذية الخاصة بعقد ورشة عمل مع ممثلي الأندية بعد مرور أقل من أسبوع من التشكيل الجديد وتمنى للجميع التوفيق. يذكر أن تنظيم فعالية التوقيع على مبادرة الولاء والانتماء كانت من قبل حارب الرميثي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف التسويق والعلاقات المجتمعية.