صندوق الاستثمار السعودي يستحوذ على %15 من أسهم «أكواب باور»

الرياض (د ب أ)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس، استحواذه على 15.1% من أسهم شركة مشروعات المياه والطاقة الدولية «أكواب باور» على شكل زيادة في رأسمال الشركة حيث يتم استخدام حصيلة زيادة رأس المال لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها المستقبلية.

وحسبما أوردت وكالة «الانباء السعودية» (واس) أمس، فإن هذه النسبة تضاف إلى نسبة الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي استحوذ عام 2013 على 9,78% من أسهم «أكوا باور»، ليكون بذلك مجموع حصة الصندوق في الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 24,98%.

وأوضحت أن هذا الاستثمار يأتي تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، من أجل دعم وتسريع نمو المشروعات والشركات السعودية المبتكرة، وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل.