مصر تحقق فائضاً أولياً بالميزانية لأول مرة منذ 15 عاماً

القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري، محمد معيط أمس: «إن بلاده حققت فائضاً أولياً في ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 15 عاماً».

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي رداً على أسئلة لـ»رويترز» أن بلاده حققت فائضاً أولياً نسبته 0.2% بقيمة أربعة مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017-2018. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.وقال الوزير في مؤتمر صحفي: «إن جميع مؤشرات ميزانية 2017-2018 التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد «تسير في الطريق الصحيح»».

كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد قال في مارس: «إن مصر تستهدف عجزاً في الميزانية بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019».

وقال معيط في تصريحات لـ«رويترز» على هامش المؤتمر: «إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 100 مليار جنيه».

من ناحية أخري، قال البنك المركزي المصري أمس: «إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو من 44.139 مليار دولار في مايو».

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

من ناحية أخري، قال وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر صحفي أمس: «إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو، وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009-2010».