ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأميركية

واشنطن (رويترز)

ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه العام لا يزال يشير إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في 30 يونيو.

وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة مقدارها ألف طلب عن المعلن من قبل.

ومن المرجح أن يتأثر المزيد من العاملين في قطاع السيارات أكثر من ذي قبل بإغلاق مؤقت للمصانع، وهو ما قد يلغي النموذج الذي تستخدمه الحكومة لضبط البيانات في ضوء التقلبات الموسمية.

وأعلنت جنرال موتورز أنها ستغلق مصنع التجميع في فلينت طوال يوليو تموز.