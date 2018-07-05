«محكمة الشارقة»: تأجيل قضية الشيكات المرتجعة لـ «نقفي» إلى 11 الجاري

أحمد مرسي (الشارقة)

أجلت محكمة الشارقة الجزائية النظر في قضية إصدار شيك من دون رصيد «مرتجع» بقيمة 177 مليون درهم، «48 مليون دولار»، والمتهم فيها عارف مسعود نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، ليوم 11 من الشهر الجاري.

وحظيت جلسة أمس، برئاسة القاضي نظير السويسي في محكمة الشارقة، بحضور من وكالات إعلامية عالمية، كما تغيب نقفي عن الحضور، موجود حالياً خارج الدولة، ومحمد رفيق لاخاني، مسؤول تنفيذي في المجموع، بينما حضر ممثل عن مكتب المحاماة الخاص بالمدعي حميد جعفر صاحب الدعوى، وذلك بعد أن تم تأجيلها 28 الشهر الماضي، وحجزها للفصل.

وعقب أحد المحامين على الحكم، بمنح فرصة أخرى للأطراف للتصالح والتسوية في الدعوة.

وتبين إعلان المتهمين بموعد القضية بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية، والجلسة التي سبقتها الأسبوع الماضي، كما طالب، وكيل المدعي بإدانة المتهمين وفقاً لما تضمنته أوراق الدعوة، مع احتفاظه بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلاً بعد الفصل في القضية الجزائية ببقية المبلغ.

وتعود القضية إلى قرض بقيمة 300 مليون دولار، موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال، و100 مليون دولار لعارف نقفي، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً الاتفاق على آلية ومواعيد للسداد، وتم سداد 33 مليون دولار من القرض، فيما لم يلتزم الطرف الثاني بالمواعيد اللاحقة.

كما أصدر مكتب النائب العام في الشارقة، الأيام الماضية، أمراً باستدعاء نقفي، الموجود حالياً خارج الدولة، و«محمد رفيق لاخاني، مسؤول تنفيذي في المجموعة، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، مساهم مؤسس في أبراج، في الوقت السابق.