قراءات شعرية في أمسيتي الخرطوم والأقصر

الشارقة (الاتحاد)

ضمن منتدى الثلاثاء الأسبوعي، نظم بيت الشعر في الخرطوم أمسيةً شعرية شارك فيها 17 شاعراً شاباً، وتأتي احتفاءً بالتجارب الشعرية الشبابية الجديدة.

حضر المنتدىٰ مُوَفّق عبد الرّحمٰن، الأمين العامّ للمجلِسِ القوميِّ لرعاية الثّقافة والفنون، ورضوان الغالي، مدير المكتب التّنفيذيّ للمجلِس. وكرّم الدّكتور الصِّدِّيق، مدير البيت، موفّق عبد الرّحمٰن بهديّة من إصدارات دائرة الثّقافة بالشّارِقة، كما ألقى الأمين العامّ موفَّق عبد الرَّحمٰن، كلِمةً ثمّن فيها الجهود العالِية لصاحب السمو الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمّد القاسِميّ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحكومة الشّارِقة ودائرة الثّقافة.

من جهة أخرى، أقام بيت الشعر بالأُقصر، أمسية شعرية ولقاءً مفتوحًا لنادي أدب أرمنت، قدمها الشاعر محمود الكرشابي.