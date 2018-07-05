الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة مخيمها الصيفي لعام 2018، المخصص لفئة الزهرات «من 7-11 عاماً»، مقدمة لمنتسباتها مجموعة واسعة من النشاطات الفكرية والفنية والرياضية، الهادفة إلى تحفيز الفتيات على اكتشاف قدراتهنّ الكامنة، وتشجيعهن على الاستفادة من أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية.

وقسمت المفوضية 100 زهرة إلى مجموعتين، تضم كل منها خمسين فتاة، حيث خصص المخيم فترة أسبوع لكل مجموعة بالتناوب، إذ بدأت مطلع هذا الأسبوع الجولة الأولى من المخيم، واستمر لغاية يوم الخميس 5 يوليو، تليها بعد ذلك الجولة الثانية التي تستمر من 8-12 يوليو الجاري.

ويقدم المخيم للزهرات فرصة التعرف إلى العديد من المفاهيم العلمية والجيولوجية، مثل التوتر السطحي، والأشعة الكهرومغناطيسية (الضوء)، وعلم الصوت، والديناصورات، ومراحل تكوّن الصخور والبيئة والغلاف الجوي - كل ذلك من خلال سلسلة من ورش العمل التي تركز على التعليم من خلال النشاطات الترفيهية.

وتقدم المفوضية للمشاركات، وبالتعاون مع نادي سيدات الشارقة، نشاطات التزلج على الجليد على مدى يومين، في حلبة النادي،،تحت إشراف مدربات محترفات. كما تتعرف الفتيات إلى برنامج «الفنان الصغير» الشهير الذي يقام في «جام جار»، في السركال أفنيو بدبي، والمخصص للأطفال واليافعين من عمر 7 إلى 16 عاماً، الذي يهدف إلى تطوير المهارات الفكرية والفنية للمشاركات وتحفيزهن على الابتكار.