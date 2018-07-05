الأثرياء أقل سخاء من الفقراء!

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين يكسبون المزيد من المال، قد يكونون أقل إقبالاً على العطاء من أولئك الذين يكسبون أقل.
وأجرى الباحثون بجامعة كوين ماري في لندن تجربة اجتماعية، حيث تم تجنيد أشخاص للعب ألعاب مع الحصول على نقود حقيقية، وتم توصيف المشاركين بين ذوي «وضع أدنى» أو «وضع أعلى» على حسب مقدار المال الذي تم منحهم إياه في البداية، ما يدل على مدى ثروتهم.
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وبشكل عام، ساهم المشاركون في «الوضع الأدنى» بمبالغ أكبر من المشاركين في «الوضع الأعلى»، بل إن الأغنياء في اللعبة كانوا يساهمون بمبلغ أقل من الثروة التي حصلوا عليها بالمصادفة.
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وأضافت أن الوضع اختلف بالنسبة للأفراد ذوي المكانة المنخفضة، حيث إن كيفية وصلهم إلى الحالة المتدنية لم تؤثر على سلوكهم الكريم والسخي في اللعبة.