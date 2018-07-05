«السمالية» تحتضن الطلاب في مدرسة التراث

أشرف جمعة (أبوظبي)

البيئة التراثية الإماراتية تمثل عوامل جذب للأجيال الحالية وجزيرة السمالية التي تحتضن ملتقى السمالية الصيفي 2018، تسهم في تعميق الوعي لدى الطلاب المنتسبين للمراكز التابعة لنادي تراث الإمارات، وقد جاب العديد من الطلاب أنحاء الجزيرة وانغمروا في أنشطة متعددة، مثل ركوب الخيل والتدريب في ساحة الهجن والاستمتاع بالبيئة البحرية والورش الخاصة بها، فضلاً عن ممارسة الألعاب الشعبية التي تثري الوجدان، وهو ما جعل الكثير من الطلاب يقبلون على أنشطة النادي، وأن يبادروا باستثمار مواهبهم في هذا المحيط، ومن ثم السير على خطى الأجداد

الماضي والحاضر

حول مدى أهمية ملتقى السمالية الصيفي في تعميق وعي الطلاب بأهمية الموروث الشعبي يقول يقول مدير الملتقى راشد خادم الرميثي: تسهم جزيرة السمالية من خلال الأنشطة التراثية التي تقام فيها في جذب الطلاب خلال فترة الإجازة من أجل المشاركة في فعاليات مفيدة، تضفي مزيداً من السعادة على الشباب والناشئة الأطفال المنتسبين للمراكز التابعة لنادي تراث الإمارات، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً منذ انطلاق الملتقى، ويوضح أن الأجواء التي تقام فيها الأنشطة تجذب الطلاب للتفاعل مع البرنامج التراثي الترفيهي.

ويوضح أن الملتقى يثرى مخيلة الصغار، ويسهم في أن يكتسبوا المهارات من خلال المشاركة في الورش التراثية التي تعمق ثقافة الطلاب التراثية عبر اندماجهم في الأركان التراثية الموجودة في جميع أرجاء جزيرة السمالية، والتي بدورها أبهرت الصغار وجعلتهم في حالة من النشاط الدائم ومن ثم الحرص على حضور جميع الفعاليات وهو ما يجعل الفترة الصيفية غنية بكل الأنشطة الترفيهية، خصوصاً أن الملتقى حلقة وصل بين الماضي والحاضر.