صيف أبوظبي.. تجارب مشوقة لإجازة ممتعة

نسرين درزي (أبوظبي)

من جزرها الطبيعية إلى مراكز الترفيه العالمي والمرافق السياحية والمنشآت الخدماتية بأعلى خيوط الضيافة، استحقت إمارة أبوظبي عن جدارة أن تكون من أفضل وجهات الاستقطاب والجذب في المنطقة. وبكل ما فيها من معالم جذب وتنوع واستجمام، تشكل للعائلات المقيمة والزائرة ملاذاً راقياً للاستكشاف الاستمتاع، بما توفره من علامات الجودة التي ترضي الجميع وتأخذهم إلى حيث الإبهار. وعدا عن أجندة فعالياتها الزاخرة بالأنشطة الصيفية تتربع عاصمة الإمارات على قائمة مدن الاستقطاب، حيث باقات الدمج السياحي ما بين الإقامة الفندقية وجولات التجارب المتفردة والتشويق اللامحدود.

جزيرة ياس

جزيرة ياس وجهة رئيسة للسياح الوافدين إلى أبوظبي من داخل الدولة وخارجها. والجولة فيها لا تكفي يوماً واحداً للاستفادة من كل مرافقها عالمية الطابع. وخلال الإجازة الصيفية الممتدة بالعروض الفنية وحسومات التسوق، يكون من المريح اختيار الإقامة في أحد فنادقها المطلة على أكثر بقعة ناشطة بالحراك على مدار العام. وهذا كله على بعد خطوات من «ياس مول» أضخم مركز تجاري في أبوظبي، يضم كل ما تحتاجه الأسرة والأفراد لقضاء يوم مفعم ونشط بلا ملل. وتشكل جزيرة ياس العنوان الأكثر جاذبية للترفيه من خلال مرافقها الراقية، بدءاً من مدينة عالم فيراري إلى الحديقة المائية ياس ووتروورلد ومجمع المطاعم، والمقاهي المكيفة في محيط الواجهة البحرية لـ «ياس مارينا». وكلها مواقع نشطة بالبرامج المخصصة لفصل الصيف، تضمن لجميع الزوار حماساً أكيداً عند اختيارها للنزهة مع الأهل والأصدقاء، والمشاركة في فقراتها المتغيرة على مدار الأسبوع. وفي هذه الربوع الهادئة فإن قضاء وقت مميز خلال عطلة نهاية الأسبوع يحمل أجمل صوره، إما بالاستلقاء داخل يخت مطل على حلبة جزيرة ياس، حيث أسطورة «الفورمولا - 1»، أو التجول عند متنزه المارينا، ومن ثم الاستمتاع بتناول وجبة على شرفة أحد المطاعم التي تتمتع بإطلالات بانورامية على مرسى اليخوت. ويكفي عيش هذه اللحظات الراقية بعيداً عن الضجيج، حتى يشعر الضيف بأن خياره كان صائباً عند زيارة معالم الجزيرة التي تعد بلا منازع وجهة رئيسة للتغيير وطرد الروتين. وهذا ما ينطبق على الزيارات المسائية أيضاً لمنطقة المارينا الحيوية بجلسات مطاعمها ومرافق السهر على أنغام الموسيقى الحية حتى منتصف الليل.

عالم فيراري