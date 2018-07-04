جمال إبراهيم، وكالات (عمان)
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم أزمة النازحين السوريين على الحدود الأردنية، موضحاً أنه من أصل 270 ألف نازح بسبب القتال في جنوب البلاد، تقطعت السبل بنحو 60 ألف شخص عند الحدود، مشيراً إلى أن «التأخير في الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة سيؤدي إلى نتائج كارثية». في وقت أعلنت فيه الحكومة الأردنية، أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر الإذن من دمشق للعبور إلى الأراضي السورية المقابلة للحدود، مبينة على لسان الناطقة باسمها الوزيرة جمانة غنيمات، أن فتح 3 معابر حدودية إنسانية، لا يعني فتح الحدود.
وقال أندرس بيدرسن، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأردن: «هذا أكبر نزوح للسكان في جنوب سوريا منذ بداية الأزمة» في مارس 2011، مبيناً أن نصف النازحين في درعا تقريباً هم من الأطفال. وأضاف بيدرسن: «الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي. الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بالجفاف والإسهال».
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