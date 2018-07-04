استئناف الضربات الجوية على درعا بعد فشل «المفاوضات»

عواصم (وكالات)

استأنفت المقاتلات الروسية ضرباتها الجوية للمرة الأولى منذ 4 أيام، مستهدفة بلدتي طفس وصيدا الخاضعتين للفصائل المسلحة بمحافظة درعا، وذلك مباشرة بعد إعلان مفاوضي الجيش الحر «فشل» المفاوضات مع الجانب الروسي في مدينة بصرى الشام، بسبب الخلاف على آلية تسليم الأسلحة الثقيلة التي تصر موسكو على تسلمها دفعة واحدة وليس تدريجياً كما تطالب المعارضة بعد عودة عشرات آلاف النازحين من المنطقة. جاء ذلك، بعد مباحثات أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو أمس، تركزت على جهود وقف النار ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في الجنوب السوري على أسس تضمن سلامة المواطنين السوريين، مع ضرورة اتخاذ «خطوات فورية» للحيلولة دون تشريد المزيد من بيوتهم وبلداتهم وإمدادهم بالمساعدات بالداخل السوري، فيما اتفق الجانبان على حتمية الحل السياسي للأزمة السورية وعلى أهمية تكاتف الجهود لدعم مسار جنيف لإنهاء الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 2254. وإثر استئناف الضربات الجوية السورية والروسية على البلدات التي لاتزال خاضعة لسيطرة المعارضة، أكدت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن المملكة تسعى إلى عقد جولة مفاوضات جديدة لوقف القتال في الجنوب السوري.

وقال «أبو الشيماء» المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل فصائل الجيش الحر الرئيسية في جنوب سوريا، والتي تتفاوض مع الروس «المفاوضات مع العدو الروسي في بصرى الشام للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وإعادة سلطة الدولة على ما تبقى من البلدات تحت سيطرة المعارضة، فشلت بسب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل». بينما أوضح إبراهيم الجباوي وهو متحدث آخر باسم المعارضة، أن المفاوضات فشلت في التوصل لأي اتفاق بسبب إصرار الجانب الروسي على تسليم الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة وليس تدريجياً كما تطالب المعارضة بعد عودة عشرات الآلاف من النازحين السوريين لديارهم». وأضاف الجباوي «لم تسفر هذه الجولة عن نتائج.. انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل». وبدأ مسلحو المعارضة جولة أخيرة من المحادثات أمس، حيث أعدوا رداً على سلسلة من المطالب التي قدمها ضباط روس وتشمل تسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة سلطة الدولة على بلدات في محافظة درعا لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

وبمجرد الإعلان عن فشل المفاوضات، أكد المرصد الحقوقي استئناف روسيا ضرباتها الجوية على مناطق المعارضة جنوبي غرب سوريا، للمرة الأولى منذ 4 أيام شهدت جولات متقطعة من التفاوض. وقال مصدر في فريق الأزمة المشكل من قادة الفصائل والمجالس المحلية بمحافظة درعا: «الجانب الروسي هدد سلفاً بعودة القصف على الأحياء والمدن والقرى المحررة في حال فشل الاتفاق». وأكد قائد عسكري أن فصائل الجيش الحر تصدت أمس، لهجومين للقوى الحكومية الأول على بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، والآخر على بلدة طفس في ريفها الغربي وسط قصف صاروخي مكثف على الجبهتين من قبل القوات الحكومية والمقاتلات الروسية. بينما أكد قائد عسكري آخر في الجيش الحر أن مقاتلات ومروحيات روسية وسورية بدأت بشن غارات وإلقاء براميل متفجرة على صيدا بعد فشل القوات الحكومية في اقتحامها ظهر أمس. وأضاف القائد نفسه أن الطيران الحربي الروسي قصف بالصواريخ أيضاً مدينة طفس التي تحاول القوات الحكومية التقدم باتجاهها منذ عدة أيام». والسبت الماضي، انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بانسحاب وفد المعارضة الذي قال إن الشروط التي سلمها الروس تصل إلى حد «الاستسلام المذل» قبل أن يتمكن الأردن من إقناع وفد المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتزامنت مفاوضات أمس التي لم تتجاوز ساعتين قبل انهيارها، مع اشتباكات قرب قاعدة عسكرية يحاول النظام استردادها جنوب غرب مدينة طفس.