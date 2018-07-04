زلزالان خفيفان يضربان شمال الأردن و3 قتلى بانهيار منزل

جمال إبراهيم (عمّان)

ضرب فجر أمس زلزالان خفيفان شمالي الأردن على بعد 50 كيلومتراً شمال غرب مدينة إربد، كان مركزهما منطقة بحيرة طبريا بقوة 2.4 درجة و 2.3 درجة على مقياس ريختر. وقال مدير مرصد الزلازل الدكتور محمود القريوتي في تصريح صحفي بعمّان إن: «الزلزال الأول وقع عند الساعة 50.4 صباحاً بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، أعقبه بثماني دقائق وفي نفس المكان زلزال آخر بقوة 2.3 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات». وأضاف القريوتي أن: «الزلزال الأول كان ملموساً من قبل سكان شمال المملكة خاصة مدينة إربد وما حولها».

يذكر أن مدينة العقبة تعرضت لزلزال قوي في 22 نوفمبر 1995 وبلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر. وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطاً زلزالياً لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الأفريقي ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض. إلى ذلك، توفي ثلاثة أشخاص إثر انهيار عمّارة في محافظة الزرقاء بسبب إجراء صيانة أدت لضعف المبنى (شرق عمّان)، وزار رئيس الحكومة موقع الانهيار وتعهد بتأمين سكن للعائلات المقيمة في العمارة. والمتوفون جراء الانهيار، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وفتاة 16عاماً وطفل 10 أعوام، فيما أصيب 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لمتابعة حالاتهم الصحية وعلاجهم.