بنك إسرائيلي يعرض تسهيلات لحضور مونديال قطر 2022

القدس المحتلة (وكالات)

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن بنكا إسرائيليا أعلن عن عرض يسهل لعملائه حضور بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تستضيفها قطر في عام 2022، والتي تعتبر احتمالات مشاركة منتخب إسرائيل بها ضئيلة. ووفقاً للصحيفة، دشن بنك «ديسكونت» خطة للادخار أطلق عليها اسم «مونديال 2022» تمكن المشاركين بها من حضور البطولة عبر حساب توفير لمدة أربع سنوات بإيداع شهري يتراوح بين 500 و5000 شيكل (140 دولاراً و1400 دولار)، ويبلغ معدل الفائدة 0.75%. ووصفت الصحيفة معدل الفائدة بأنه جذاب في ظل الظروف الحالية حيث إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي في إسرائيل سعر الإقراض قبل نهاية مدة تلك الخطة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع البنوك لأسعار الفائدة على الودائع. وأوضحت أن البنك ذكر سبب تقديمه لتلك الخطة لرحلة يمكن لعدد قليل جدًا من عملائه أن يشارك بها.. ولفتت إلى أن حسن الذوادي، المسؤول عن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر أكد لصحيفة نيويورك تايمز في تصريحات سابقة عن إمكانية سماح قطر بدخول الإسرائيليين لبلاده في حالة تأهل منتخبهم وأن «الجميع مرحب بهم».