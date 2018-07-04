«قطريليكس»: تميم يعتقل القطريين ويطلق الإيرانيين

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «قطريليكس» المعارض عن أن النظام القطري الذي يزج بالمعارضين في السجون ويجردهم من جنسياتهم طيلة الـ 22 عاماً الماضية، أطلق سراح 8 سجناء إيرانيين بعفو من أمير قطر تميم بن حمد، من بينهم مدانون بالسرقة وتهريب المخدرات. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية وصول السجناء الإيرانيين إلى بلادهم أخيراً، موضحة أن أحدهم كان حُكم عليه بالسجن المؤبد، فيما حُكم على الباقين بالسجن مدداً تتراوح بين 3 و8 أعوام. كما أطلق النظام القطري أيضا سراح 3 صيادين دخلوا المياه الإقليمية القطرية.

وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 52 إيرانياً في السجون القطرية، غالبيتهم متهمون بتهريب المخدرات، وبينهم عشرة حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.