مونديال «المهاجرين» ينطلق في موسكو

موسكو (رويترز)

أطلق مهاجرون من أفريقيا وآسيا نسختهم الخاصة من كأس العالم أمس الأول وخاضوا مباريات كرة قدم في الساحة الحمراء بموسكو في حدث يهدف لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون في روسيا.

نظمت المباريات شبكة مناهضة التمييز «فير»، ولجنة المساعدة المدنية الروسية التي تساعد المهاجرين واللاجئين.

وشارك لاعبون من سوريا وأفغانستان وساحل العاج والكونجو ونيجيريا في سلسلة مباريات قرب الكرملين.

وبذلت روسيا جهوداً خلال كأس العالم لإظهار انفتاحها على العالم وعدم تساهلها مع التمييز والخوف من الأجانب.

وقالت سفيتلانا جانوشكينا المدافعة عن حقوق المهاجرين ورئيسة لجنة المساعدة المدنية: «الحدث يهدف للفت الانتباه لمشكلات التمييز ورهاب الأجانب» مشيرة إلى أن اللاعبين المشاركين بالحدث لم يحصلوا بعد على حق اللجوء.

وقال تراوري كادجال، وهو من ساحل العاج إنه سعيد بلعب الكرة في وسط موسكو.

وأضاف: «إنه أمر ممتع حقاً بالنسبة لنا، إنه يجلب لنا السعادة، لذا فإننا نطلب من روسيا أن تعطينا فرصة. إن لاعبي كرة القدم أمثالنا، الموجودين هنا، يمكنهم أيضاً التعبير عن أنفسهم».