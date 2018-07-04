فالكاو: من العار أن يدير حكم موقوف ثمن النهائي!

موسكو (أ ف ب)

شكك قائد منتخب كولومبيا راداميل فالكاو في «حيادية» الحكم الأميركي مارك جايجر بعد الخسارة أمام إنجلترا بركلات الترجيح، وصرح فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، في المنطقة الختلطة مع الصحفيين: «أن يعينوا حكماً أميركياً، فهذا يبدو لي أمر خاص، فما بالك إذا كان موقوفاً».

وتابع: «هذا يترك لدي الكثير من الشكوك لأنه لا يتكلم إلا الإنجليزية، لا أعرف.. ما إذا كان انحيازه أكيداً».

وأوقف مارك جايجر ستة أشهر من قبل اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في 2015 بسبب قرارات مثيرة للجدل في نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية بين بنما والمكسيك.

وفي المباراة التي فازت فيها البرتغال على المغرب 1-صفر في الدور الأول، اتهم لاعب مغربي الحكم الأميركي بأنه طلب قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الشوطين، لكن الاتحاد الدولي «الفيفا» نفى على الفور هذه الاتهامات.

وأضاف فالكاو: «من الواضح أنه عندما كان يوجد أي شك، يحسم الأمر لصالح إنجلترا، هذا عار أن يكون قد وصل جايجر الى ثمن النهائي».

واستفادت انكلترا من ركلة جزاء بعد خطأ واضح ارتكبه كارلوس سانشيز ضد هاري كين في الدقيقة 57، وسجل الأخير الهدف السادس له في البطولة مانحاً بلاده التقدم.

وختم فالكاو الحزين مثل كل اللاعبين بالقول: «نخرج مرفوعي الرأس، قاتلنا طوال المباراة، وعادلنا في اللحظات الاخيرة، في بعض الاوقات، كنا أفضل من إنجلترا، وفي ركلات الترجيح قد يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا الحظ، وهذا جزء من كرة القدم».