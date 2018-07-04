«الدب» ناجح في ركلات الترجيح 100% !

القاهرة (الاتحاد)

خلال المباريات التي حسمت بركلات الترجيح، تم تسديد 29 ركلة، أهدر منها 11 ركلة بنسبة 38%، وهي نسبة مرتفعة، تألق فيها حراس المرمى بشدة، خاصة في مواجهة كرواتيا والدنمارك، حيث توهج الروسي إيجور أكينفيف والكرواتي دانييل سوباسيتش والإنجليزي جوردان بيكفورد، وكانوا الأبطال الحقيقيين في فوز بلادهم بتلك الركلات، بجانب الحالة الرائعة التي بدا عليها الدنماركي كاسبر شمايكل، عقب تصديه لركلتي ترجيح، بعد منعه لركلة جزاء في الدقيقة 116 من الكرواتي مودريتش.

وتشير الإحصاءات إلى أن المنتخب الروسي هو الأكثر نجاحاً في التعامل مع ركلات الترجيح، بعدما سدد 4 كرات سكنت كلها شباك الحارس الإسباني دي خيا، بينما أهدر «الأسود الثلاثة» ركلة جزاء واحدة فقط، في حين أضاع الإسبان ركلتين مثل كرواتيا وكولومبيا لكن الناري تأهل بفضل حارسه وغادر «الماتادور» و«الكافيتيروس»، وكان الدنمارك هو الأكثر إهداراً بها بواقع 3 ركلات.