«الكبار» ضحية «لعبة الصغار»!

رضا سليم (دبي)

بدأ العد التنازلي لنهاية الحدث الكروي الأكبر في الكرة الأرضية، بعد نهاية الدور الثاني، وشهد «مونديال روسيا 2018» 56 مباراة حتى الآن، وودع 24 منتخباً السباق، مع نهاية دور الـ 16، ونترقب معركة «الثمانية الكبار»، وشهدت المباريات عدداً من الظواهر التي تبقى خالدة في ذاكرة الجمهور، سواء من حضر المباريات بالملعب، أو المتابعين عبر التلفاز في كل أنحاء الكرة الأرضية.

رصدنا 10 ظواهر هي الأبرز في الحدث الأكبر في الكرة الأرضية، مقدمتها سقوط ألمانيا بطل النسخة الماضية، والخروج من الباب الخلفي، وخروج عدد من الكبار من حلبة السباق، في مقدمتهم الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا، وخروج مبكر للمنتخبات العربية، و«النيران الصديقة»، من خلال الأهداف العكسية التي أحرزها اللاعبون بالخطأ في مرماهم، وأيضاً الأهداف القاتلة في الوقت الأخير من المباريات، وفشل المدربين الأرجنتينيين رغم أنهم الأكثر تمثيلاً في المونديال، وتقنية الفيديو للحكام، وجماهير تنظف المدرجات.

عطل الماكينات

يأتي في مقدمة مشاهد المونديال خروج منتخب ألمانيا حامل اللقب، ورغم أن السيناريو تكرر في النسخ الماضية، في وداع الأبطال، مثلما حدث مع إسبانيا بطل نسخة 2010، وخرج من الدور الأول في نسخة 2014، وإيطاليا بطل العالم 2006، خرج من الدول الأول لنسخة 2010، وشربت فرنسا بطل 1998 من الكأس نفسه، وخرجت من الدور الأول في بطولة 2002، إلا أن «الماكينات» الألمانية كانت أبرز المرشحين للفوز بالكأس مع البرازيل، وهو ما جعل صدمة الخروج قوية وغير متوقعة، وتعد من أكبر مفاجآت المونديال، خاصة أنهم خيبوا كل التوقعات، رغم ما يضمه المنتخب من مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، والذين لهم باع في الأندية الأوروبية.