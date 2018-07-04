ماتيوس: مباراة يوغسلافيا «90» الأفضل في مسيرتي

أبوظبي (الاتحاد)
من بين 150 مباراة دولية خاضها لوثر ماتيوس النجم الألماني المخضرم، تبقى مباراة يوغسلافيا الأولى لمنتخب بلاده في مونديال 1990 الأفضل بالنسبة له، وهي التي انتهت بفوز «المانشافت» 4-1 وعبد من خلالها الأخير الطريق نحو الفوز باللقب.
وأكد ماتيوس أن مباراة يوغسلافيا تخطت في أهميتها المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني، إذ شهدت إحرازه هدفين، الثاني فاق في روعته الأهداف كافة التي أحرزها خلال مسيرته الدولية.
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وتابع: الفوز في مونديال 90 لم يكن ضد أي فريق وإنما أمام يوغوسلافيا التي كانت ضمن المرشحين للفوز بالكأس، كان من الأهمية بمكان وضع النقاط على الحروف أمام فريق قوي مثله، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للمنافسين.
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