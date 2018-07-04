العالم ينتفض ضد التهرب الضريبي

مونتريال (أ ف ب)

أعلنت هيئات الضرائب في خمس دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة أمس الأول، تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال على الصعيد العالمي، وبين الدول.

وتضم مجموعة «جوينتس تشيفز اوف غلوبال تاكس انفورسمنت» (جاي 5) مسؤولين من هيئات متخصصة من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتم تشكيل المجموعة بدعوة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، بحسب وكالة العائدات في كندا.

وتهدف المجموعة إلى «تشكيل هيئة دولية لتطبيق القانون، من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتحسين القدرة العملية من خلال مقاربات جديدة، بالإضافة إلى القيام بعمليات مشتركة»، بهدف ملاحقة «الأشخاص الذين يسهلون ارتكاب جنح متعلقة بالضرائب في الخارج».

وأعلنت وكالة العائدات في بيان أن خبراء الدول الخمس أعدوا خلال الاجتماع الأول للمجموعة الأسبوع الماضي «خططاً وطرقاً لرصد الجرائم الإلكترونية والأشخاص الذين يسهلون ارتكاب الجنح عبر الدول».

ويفترض أن يواصل أعضاء المجموعة نقاشاتهم من خلال اتصالات فصلية عبر الدائرة الهاتفية المغلقة، وأيضاً خلال اجتماع في 2019 لمنتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا حول الضرائب والجنح.

وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد سويسرا في التصنيف العالمي للسرية المصرفية، والتي غالباً ما ترتبط بغسيل الأموال، كما أعدته منظمة «تاكس جاستيس نتوورك» غير الحكومية.