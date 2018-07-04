الصين تطبق رسوماً على سلع أميركية منتصف ليل غدٍ

عواصم (رويترز)

قال مصدر مطلع لـ «رويترز»، إن رسوماً صينية على سلع أميركية قيمتها 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق، اعتباراً من منتصف ليل السادس من يوليو بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوماً على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته.

لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم.

وأبلغ المصدر «رويترز» طالباً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: «إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو».