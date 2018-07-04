53.3 % حصة «الإمارات» من السعة المقعدية لطائرات A380 خلال الربع الثاني

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تصدرت «طيران الإمارات» الناقلات الجوية العالمية من حيث السعة المقعدية للرحلات المجدولة لطائرات إيرباص A380، باستحواذها على نحو 53.32%، من إجمالي السعة المتاحة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك باعتبارها أكبر مشغل لهذا الطراز في العالم بأسطول يبلغ حالياً 104 طائرات، بحسب بيانات موقع روتس.

وأظهرت بيانات الموقع المتخصص في تحليل حركة الطيران ارتفاع حصة «طيران الإمارات» من السعة المقعدية المجدولة لطائرات A380 في الربع الثاني من هذا العام إلى لتصل إلى 7.7 مليون مقعد، مقارنة مع 7.28 مليون مقعد في الربع الثاني من العام 2017، والذي شكلت خلاله نحو 51.6 من السعة المقعدية المتاحة.

وبحسب البيانات، فقد حلت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية بفارق كبير عن طيران الإمارات، بحصة بلغت 6.94%، وإجمالي عدد مقاعد بحدود المليون مقعد، تلتها شركة طيران لوفتهانزا في المركز الثالث بحصة بلغت 6.38%، بسعة مقعدية بلغت 926 ألفاً و380 مقعداً، فيما حلت «الاتحاد للطيران» في المركز الخامس بحصة قدرها 4.84%.