«إكسبو 2020» يتعاون مع «دارك ماتر» لحماية الشبكات الرقمية والبيانات



تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) أبرم إكسبو 2020 دبي إبرام اتفاق تعاون مع «دارك ماتر»، الشركة الإماراتية العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني والدفاع الرقمي، لتوظيف حلول الأمن التي تضمن حماية التجربة الرقمية لملايين الزوار ونحو 200 مشارك في الوجهة العالمية المقبلة. وبموجب هذا الاتفاق تصبح «دارك ماتر»، مزود خدمات الأمن الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي من فئة مزود خدمات رسمي، وتتولى الإشراف على الأمن الإلكتروني للمنصة الرقمية الكاملة للحدث، بالإضافة إلى التطبيقات والبيانات التي تدعمها. ويوظف إكسبو 2020 دبي بعضًا من أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها أمانًا على الإطلاق بهدف تمكين الزوّار والبلدان المشاركة والشركاء والموظفين والمتطوعين من الحفاظ على بياناتهم وتطبيقاتهم على منصته الرقمية. وفي ظل النمو المطرد لاستخدام الأجهزة الذكية، لن يقتصر تأثير المنصات الرقمية على الحياة اليومية للناس، بل تساعد المنصات أيضًا في تعزيز تجربة كل زائر لإكسبو 2020 دبي، ما يجعل الأمن الإلكتروني عنصراً حاسماً لنجاح الحدث. وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس أول، الابتكار وتقنية المستقبل، إكسبو 2020 دبي «في عالم اليوم المترابط والمتصل، توجد حاجة دائمة وملحّة لحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة.