«جمارك عجمان» تتبادل الخبرات مع البحرين

عجمان (وام)

التقى وفد من دائرة الميناء والجمارك في عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس الدائرة خلال زيارته مملكة البحرين، معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بالبحرين، وذلك في إطار ترسيخ العمل المشترك بين إدارات الجمارك، وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة بين الجانبين.

واطلع الوفد - خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين - على إنجازات شؤون الجمارك في مملكة البحرين من خلال فيلم تعريفي، واستمع إلى شرح واف حول آخر المستجدات الجمركية ومن بينها تدشين نظام التخليص الجمركي للشاحنات «دربك خضر»، إضافة إلى نظام التخليص الإلكتروني «أفق».

وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الجمركي، وبنتائج الزيارة وتوطيد العلاقات الثانية بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوفد اطلع على الأنظمة الجمركية المطبقة في جمارك البحرين والمبادرات التي أطلقتها لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى سير العمل في مبني الجمارك ميناء خليفة بن سلمان ومهام واختصاصات الإدارات.

وأوضح أن هذه الزيارات تهدف للاطلاع على البرامج والأنظمة المتبعة في إدارات الجمارك، والاستفادة من الخبرات والمبادرات وتطبيق الأفضل منها في سير العمل في ميناء وجمارك عجمان.

رافق الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، وفد ضم كلاً من محمد العوضي مدير إدارة الشؤون الجمركية، ويحيى المرزوقي رئيس قسم أنظمة المعلومات، وعلي راشد رئيس قسم التخليص الجمركي، وسيف سالم الكتبي رئيس قسم الأمن في الميناء.