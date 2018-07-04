افتتاح «تريدوم» بالمنار مول في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة أمس، تدشين أكبر حديقة مغامرات ومتنزه ترفيهي مغلق في المنار مول الذي شهد تجديداً وتوسعة كبيرة من قبل مجموعة الحمرا.

وأوضح سيلفيو ليتك، المدير التنفيذي في لاندمارك ليجر وتريدوم، إن هذا المشروع الترفيهي هو الأول من نوعه الذي تفتتحه المجموعة في الإمارات، ويضم أعلى برج ترفيهي في الشرق الأوسط بارتفاع 120 قدماً، مشيراً إلى أن المشروع الذي شيد على مساحة 40 ألف متر مربع تخطت تكلفته الإجمالي 36 مليون درهم، ويضم العديد من الألعاب والساحات الخاصة بجميع أعمار الأطفال، بالإضافة إلى ساحة ترفيهية مطاطية تتسع لـ 600 طفل من محبي رياضة القفز.