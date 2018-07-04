«المالية» تطلق خدمات المنصة الذكية الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة المالية خدمات المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة تحصيل الإيرادات العامة الإلكترونية للحكومة الاتحادية، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة، وشارك بها أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية.

وجاء تصميم المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة تحصيل الإيرادات العامة الإلكترونية للحكومة الاتحادية، بهدف الارتقاء بعملية تقديم الخدمات العامة لكل من الشركات والأفراد على حد سواء، ولتلبية متطلبات عمليات الدفع الرقمية، وتنفيذ المطابقة الآلية للتدقيق على تقارير المعاملات والإيرادات.

وقد تم تعريف وتصنيف وتحديد رسوم الخدمات الاتحادية الفهرس الإلكتروني في منظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك لربط الواجهات التكاملية لأنظمة تقديم الخدمات مع أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني، ولأتمتة إجراءات تنفيذ تقديم الخدمات.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية: «تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية، ومواكبة أحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى مقاييس الإدارة المالية من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني، كما يشكل مشروع المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة التحصيل للجهات الاتحادية خطوة هامة للارتقاء بإدارة وتنظيم التحصيل المالي والدفع غير النقدي الذي يتميز بالكفاءة والسهولة وتوفير الوقت، وذلك عبر إجراء عمليات التدقيق الآلي والمطابقة مع كافة العمليات الإلكترونية التي تتم بين النظام المالي الاتحادي الآلي، ومنظومة الدرهم الإلكتروني، وأرصدة حسابات إيداع الإيرادات لدى المصارف في الدولة».

واستعرض خلال ورشة العمل آلية ربط أجهزة التحصيل غير المرتبطة، ومزايا المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة تحصيل الإيرادات العامة الإلكترونية للحكومة الاتحادية ومتطلباتها الفنية التي يتوجب على الجهات الاتحادية توفيرها، ومدى تأثير هذه المنصة على كفاءة تقديم الخدمات، بما يدعم منظومة الدرهم الإلكتروني والتحصيل الرقمي للإيرادات.