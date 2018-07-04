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كهف الحصار يتحول إلى مزار
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تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018

بانكوك (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن تايلاند تدرس تحويل الكهف المحاصر بداخله فريق كرة قدم من المراهقين لمدة أسبوع ونصف الأسبوع إلى مزار سياحي، وقال نارونجساك أوسوتانكورن، قائد مهمة البحث والإنقاذ وحاكم إقليم تشيانج راي، الذي يوجد به الكهف، خلال مؤتمر صحفي: «لقد تم العثور على الصبية الآن.. يمكننا الاستراحة قليلاً حتى ننظر في خطط أخرى».

وذكرت كارونا ديتشاتيونج، مسؤولة السياحة في إقليم تشيانج راي، لصحيفة «ذا بانكوك بوست» أنه «بعد أن عثر فريق الإنقاذ على 12 لاعب كرة قدم ومدربهم أصبح الكهف مصدر اهتمام للمسافرين المحليين والأجانب»، وأضافت: «سيعمل مكتب السياحة المحلي مع القطاع الخاص لتنفيذ طريق استكشافي، والترويج للموقع فور انتهاء مهمة الإنقاذ».

     
 

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