9 لاعبات يمثلن منتخبنا للبنات في دولية الحسن للتايكواندو

الفجيرة (الاتحاد)

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان أمس، منتخب البنات للتايكواندو الذي يمثله نادي الفجيرة للفنون القتالية للمشاركة في بطولة الحسن الدولية التصنيفية بالتايكواندو التي تنطلق اليوم، ويشارك مركز شباب الشارقة، إضافة إلى لاعبين من ناشئة الفجيرة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للبنات نادر ابو شاويش، مسؤول لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد، وزبيدة اليماحي إدارية منتخب البنات وإداري الاولاد إيهاب استيته، فضلاً عن 9 لاعبات هن كل من بدرية محمد وسعاد رشاد ومريم رشاد، وفاطمة عيسى، وشما حسن وروان محمد وعائشة مبارك والمدربة مريم مصطفى، وستلعب اللاعبة عذبة علي باسم نادي الفجيرة للفنون القتالية، إضافة إلى اللاعبين ياسر سمير، وسعيد سمير والمدرب إسلام جودة.

يجدر ذكره أن البطولة مصنفة G1، وتحظى بمشاركة نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، أبرزهم من كرواتيا وتايلند والبرتغال وإندونيسيا ونيجيريا والنيجر وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات ودول أخرى.