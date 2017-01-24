مسرحيون عرب: الإمارات تؤسس لثقافة المستقبل

استطلاع: ساسي جبيل (وهران)

تحتاج الأعمال الرائدة والإنجازات الضخمة إلى إمكانات كبيرة، وتخطيط محكم، ورؤية ثاقبة، تأخذ بكل أسباب النجاح والتميز، وهذا ما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة، يوماً بعد آخر، متصدرة المشهد الثقافي العربي، ومتصالحة مع محيطها الكبير، الذي تتقاذفه اليوم العديد من التباينات، التي لم تمنع الإمارات من التحليق عالياً وبعيداً في سماء الإبداع العربي، وأن تكون اليوم عاصمة الفعل الثقافي الجاد، والمحقق للإضافة.

«الاتحاد الثقافي» سألت عدداً من المسرحيين والإعلاميين العرب، من الذين حضروا مهرجان المسرح العربي في الجزائر مؤخراً، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، إحدى أهم المؤسسات العربية، التي انطلقت من الإمارات، وأصبحت اليوم تمثل ثقلاً ثقافياً مهماً، من خلال إنجازاتها المختلفة.

يقول إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح: «تسخر دولة الإمارات كل الإمكانات والطاقات لخدمة الإبداع، أينما كان، مؤمنة بالفعل الجاد والثقافة التي تؤسس للمستقبل، وذلك نابع أساساً من الإشعاع الذي تحققه، والدور الذي تلعبه اليوم محاولة تأثيث الواقع العربي، بما يسر ويسعد الشعب العربي، مستشرفة للمستقبل بقصد البناء على أسس صلبة ورؤية ثاقبة، تعود إلى حرص قيادتها على أن تكون الرائدة والحريصة على التعاون والبناء والإضافة. والموقع الريادي الذي تحتله الإمارات اليوم، في محيطها العربي والعالمي، دليل على أنها كسبت الرهان، واستطاعت أن تخدم الإنسان في كل مكان، بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات.