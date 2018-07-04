لا تست (الاتحاد)

واصلت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تألقها اللافت في السباقات الأوروبية، واستطاعت أن تحقق ثنائية مستحقة في بطولتي شادويل للخيول العربية، التي أقيمت أمس الأول بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي، وسط حضور جماهير غفيرة من محبي سباقات السرعة.

وحافظت خيول «ياس» على نتائجها المميزة وحضورها القوي في سباقات الموسم الفرنسي، من خلال انتصارات «بلقيس» في بطولة شادويل كريتريوم دو بوليشيس للفئة الثانية، و«تيمور» في بطولة شادويل كوب دو سود ـ كويست سانج للفئة الثالثة.

واجتمع لسباق بري شادويل كريتريوم دو بوليشيس المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 25 ألف يورو، 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها النجمتان «بلقيس» و«جود» وكلاهما لـ «ياس».

وجاء السباق مثيراً بعد أن دانت السيطرة في عمق المستقيم لممثلتي «ياس» اللتين دخلتا في صراع محتدم ومثير للفوز، قبل أن تجير «بلقيس» بإشراف توماس دوميلتي، بقيادة أورتيز مندزابل الأمور لمصلحتها بعد مجهود كبير.