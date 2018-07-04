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أصالة الحُلي الإماراتية والتاريخ العريق

هويّة من ذهب ولؤلؤ
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تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018

محمد عبدالسميع

تُعدُّ الحليّ الخليجيّة عنواناً صادقاً لما يتمتع به الإنسان الخليجيّ من موروث ضارب، وثقافة تراكميّة صبغت هذا الإنسان ببلاده، وجعلته مُعبّراً حقيقياً عنها، لدرجة أنّ طبيعتها باتت جزءاً من تكوينه وشخصيّته الاجتماعيّة على الدوام.

والناظر إلى مسمّيات هذه الحلي في منطقة الخليج سيجد أنّها تحمل بيئتها، وتؤكّد ارتباط إنسانها بما نشأ عليه من تعاليم إنسانيّة وثقافيّة ودينيّة جبلت شخصيّته، ولكنّ هذه الحلي التي أخذت دوراً وظيفياً وثقافيّاً احتاجت أيضاً إلى أن تتمتع بجانب جمالي جعل الأيدي الماهرة تحترف في إضفاء صبغة الجمال عليها لتؤدّي الوظيفتين معاً، فكان الذهب والفضّة كمعدنين نفيسين دخلا وبقوّة في هذا المجال.

ولاستكشاف معنى الأصالة والتراث في الحلي الخليجيّة، يمكن أن نتمثّل ذلك في «الخاتم» وما يحمله من طقوس تدخل فيها المعتقدات والثقافة، علاوةً على الجمال أيضاً، والنقوش التي تشير إلى جلب الحظّ أو «البركة» أو الوقاية من الحسد. والتي تشكّل بمجملها فهماً جمالياً للباحثين عن معاني الجمال ومتعلقاته.

ولأنّ «الموضة» لا تنتهي، فإنّ وسائل التزيين تتطوّر هي الأخرى ولكن على نحو مدروس.

وللدلالة على ما تشتمل عليه الحلى من مرجعيّة دينيّة أو ثقافيّة شعبيّة أو ما تحتكم إليه من عرف عام، يكفي القول إنّ هذه الحلى تتوزّع بين الرجل والمرأة، فـ «الخاتم» المصنوع من الذهب كحلية يحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه، استناداً إلى مرجعيّة دينية؛ إذ أنّ من يلبس من الرجال خاتماً مصنوعاً من ذهب، فإنّما هو يلبس قطعةً من النار، في حين أنّه مُحللٌ للمرأة، وهكذا، فإنّ تقسيماتٍ وتصنيفات تنسحب كذلك على الأشكال الهندسيّة للحلي في نعومتها وأحجامها وألوانها وما شابه، لنصل في النهاية إلى ما يؤكّد التصنيف الشعبي المتوارث وراء كلّ ذلك.

إنّ مما يؤكّد حضور الحلي اليوم لدينا هو أن نعمل على تأكيد أسمائها وجعلها حاضرةً لدى الشباب، فلا يستحيون منها أو يتنصلون منها لغرابتها، ويكون ذلك بإفراد مساقات ذكيّة في هذا الموضوع في المدارس والجامعات، وفي بيوت التراث، خصوصاً وأنّ منها ما يؤكّد صراحةً مسميات ألفها الأجداد واستأنسوا بها وعبّرت عن معتقدهم وثقافتهم العربية الإسلاميّة، ولنأخذ على سبيل المثال «الهلال» الذي تُزيّن به رؤوس الفتيات والنساء كحلية جاذبة ويجدّل في الرأس عند قمّة الشعر، إذ يأخذنا الهلال إلى المحمول الديني والفلكي، وهكذا تتعدد التسميات في حلي الثياب والأنف والرأس واليد والعنق والصدر، وكلّ ذلك لم يأت اعتباطاً وإنّما دخل وعن جدارة مختبر الرؤية الشعبيّة فاجتازه بنجاح. وكان مشهوراً جداً بل أخذ أسماء المتداول في تلك الحياة، واقتبس من تفاصيل الناس الكثير، فحريٌّ بنا اليوم أن نعيد الألق لهذه الوجوه التراثيّة الأصيلة التي عبّرت عن أوطاننا، وحملت عاداتنا وتقاليدنا وأفراحنا وأتراحنا في فترات معيّنة من الزمن. ... المزيد
     
 

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