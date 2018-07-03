وفد أميركي في موسكو لكسر الجليد قبل قمة بوتين - ترامب



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 موسكو (وكالات) التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، وفداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي في موسكو قبل قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 16 يوليو في هلسنكي. وقال السناتور ريتشارد شيلبي «نعترف بأن العالم سيكون أفضل إذا تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، وتفاهمتا بشكل أفضل، ووضعتا بعض الخلافات جانباً». وأضاف: «نحن نتنافس، لكننا لسنا بالضرورة خصوماً. نأمل أن يكون ما يصدر عن لقاء بوتين - ترامب في هلسنكي بداية، ربما، يوم جديد». وقال وزير الخارجية الروسي، إنه يأمل أن تشكل زيارة أعضاء مجلس الشيوخ رمزاً لاستئناف العلاقات بين البرلمانين الأميركي والروسي، معتبراً أن استئناف الحوار سيكون حدثاً مناسباً جداً عشية اللقاء بين الرئيسين. وهنأ الوفد بعيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو.